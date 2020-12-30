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Hemşire hastane tuvaletinde koronavirüs hastasıyla cinsel ilişkiye girdi!

ENDONEZYA'da bir hemşire, koronavirüs tedavisi gören hasta ile hastanenin tuvaletinde cinsel ilişkiye girip görüntülerini paylaştı. Ülkeyi karıştıran görüntüler viral olunca test sonucu negatif çıkan hemşire tutuklandı.

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Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ederken, Endonezya'dan gelen bir haber herkese pes dedirtti. Başkent Cakarta’daki Wisma Atlet Karantina Merkezi’nde görevli bir hemşirenin, koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastanede yatarak tedavi gören bir hastayla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Hastane tuvaletinde buluşup fotoğraf paylaştılar

İsmi açıklanmayan ikili, merkezdeki tuvalette gizlice buluşurken, ilişkiye girdikleri fotoğrafları WhatsApp üzerinden paylaşınca görüntüler sosyal medyada viral oldu. Yayılan görüntülerde hemşirenin yerdeki koruyucu kıyafetleri görülüyor.

Korona testi pozitif çıkan hemşire tutuklandı

Endonezya’daki anti-pornografi yasalarını çiğneyen hasta ve hemşire, fotoğrafların hızla yayılmasıyla yakayı ele verdi. Polis ikilinin ifadelerini alırken, korona testi uygulanan hemşirenin tutuklandığı öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan hasta ise bir süre daha karantina merkezinde kalacak.

Paylaşılan görüntülerde hemşirenin koruyucu kıyafetlerinin yere atıldığı görülüyor.

10 yıla kadar hapis cezası alabilecekler

The Sun’ın haberine göre hasta ve hemşirenin anti-pornografi yasalarını çiğnemekten 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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