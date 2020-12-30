Sosyal medyadan duyurdu! Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı, noter işlemi yaparken gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İkinci bir paylaşım yapan Odabaşı, Kandıra Cezaevi’ne götürüldüğünü bildirdi.

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Odabaşı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, noter işlemleri için gittiği yerde gözaltına alındığını duyurdu. Polis aracının gözaltı kabininden fotoğraf paylaşan Odabaşı, “An itibarıyla bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim… Adliyeye götürülüyorum” bilgisi verdi. İkinci bir paylaşım daha yapan Odabaşı, “Kandıra Cezaevi’ne götürülüyorum” diye yazdı. Odabaşı’nın hangi dosya kapsamında tutuklandığı öğrenilemedi.



Odabaşı, 2015 yılında yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davadan 2017'de beraat etmişti. Odabaşı, 25 Ocak 2017'de ise yine Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, hakkındaki ceza ertelenmişti.