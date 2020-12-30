TİHEK'in uzman yardımcılığı sınavı iptal edildi

TİHEK'in (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) açtığı uzman yardımcılığı sınavı Ankara İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Abone ol

TİHEK'in (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) uzman yardımcılığı açtığı uzman yardımcılığı sınavları iptal edildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kurumun açtığı sınavda hukuk alanı dışında eleman alımına izin vermedi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği, TİHEK'in açmış olduğu sınavın iptali idin Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde, TİNEK'in İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcılığı sınavı için ilahiyat, sosyoloji ve psikoloji alanlarında alım yapılacağının duyurulduğu; ancak uzman yardımcılarının yaptıkları işin mahiyeti itibariyle hukuk bilgisi gerektirdiği ve duyurusu yapılan alanların ise hukuk eğitimi almadığı belirtildi.

Mahkeme iptal etti

Avukat Taha Çalık'ın başvurusuyla başlayan davada idare mahkemesi, uzman yardımcılığı sınavını iptal etti. Mahkeme, TİHEK'in uzman yardımcılığı için açtığı sınavda alan değişikliğinin keyfi uygulama olarak nitelendirirken, bu durumun hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtildi.