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Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında drone çekimi eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Sağlık Bakanlığının Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans kente giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında drone çekimi de yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı.

Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada; ambulansların şehre girişi sırasında personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak soruşturma başlatılmıştır."

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