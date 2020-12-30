İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu kanda daha fazla viral yüke neden oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünyada 80 milyonu aşkın kişi enfekte olurken; virüsün mutasyonlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor. İngiltere'de ortaya çıkan ve 17'yi aşkın ülkeye yayılan yeni varyasyonun daha bulaşıcı olduğunu hipotezi, virüsle enfekte olanların kanlarında daha yüksek miktarda virüs bulunduğunu ortaya koyan yeni bir araştırmayla desteklendi. 'B117' adlı varyasyonun yüzde 56 daha fazla bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.

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'B117' ya da 'VUI-202012/01' adlı varyant, İngiltere'de kasım ayı kısıtlamaları esnasında vakalarının neden artmaya devam ettiğine ilişkin bir soruşturma sırasında keşfedildi.

Birmingham'daki PHE Halk Sağlığı Laboratuvarından Dr. Michael Kidd ve ekibi, semptomatik hastalardan alınan testlere dayanarak toplam 641 numuneyi analiz etti. Örneklerde diğer varyantların yanı sıra 'B117'yle enfekte olan insanların kanları da yer aldı. Kidd, 'B117' ile enfekte olan hastaların yaklaşık yüzde 35'inin kanlarında yüksek virüs seviyeleri bulunduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kidd, "Mutant virüsle enfekte olan hastaların daha yüksek viral yüklere sahip olduğu görülüyor. O zaman virüsün insanların arasında diğer türlere göre daha hızlı yayılması bariz bir durumdur" ifadelerini kullandı. Kidd, verilerin başlangıç ​​niteliğinde olduğunu ve daha fazla bulgu toplanması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, "Bu varyantın tam olarak nasıl yüksek bir viral yüke ulaştığı başka bir büyük sır. Bir yapbozdaki parçalar gibi. Başka kanıtlara ihtiyacımız var ancak çalışmamız 'B117'ninin daha kolay yayılmasının nedenleri ilişkin bir zemin hazırlıyor" dedi.

Diğer taraftan; geçen hafta Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan bilim insanları tarafından yapılan bir modelleme çalışması, 'B117' mutasyonun önceki varyantlardan yaklaşık yüzde 56 oranında daha fazla bulaşıcı olduğunu gösterdi.

Veriler daha şiddetli hastalığa neden olduğunu göstermiyor

Öte yandan; çalışmalar, 'B117'nin insanları daha fazla hasta etmediğini veya yeniden enfeksiyon veya ölüm olasılığını artırmadığını gösteriyor. Ancak sıkı kontroller olmaksızın daha yüksek bir bulaşıcılık oranı yine de daha fazla ölüme yol açabileceğini belirtiliyor.

Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu düzinelerce ülkenin İngiltere'ye geçici seyahat yasakları uygulamasına neden oldu. 'B117' varyantı, şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.