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Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

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Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı üstlenen olmadı
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.

Suriye'de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

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