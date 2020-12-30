Aşı yaptırdıktan 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı

ABD'nin California eyaletinde bir hemşirenin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer/BioNTech'in aşısı yapıldıktan bir hafta sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Olayın ardından bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers'in yaptığı açıklama, duruma ışık tutup yürekleri ferahlattı.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı. Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı.

ABD’nin California eyaletinde Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu. 45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi.

Aşının ardından koronavirüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı. Üşüdüğünü dile getiren hemşire, daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire, koronavirüs testi yaptı. Hemşirenin testi pozitif çıktı.