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Türkiye'yi hedef gösteren Yunan televizyonunda büyük kepazelik

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nın yenilenmesini istediğini yazdı, Yunan televizyonundaki programda ise Türkiye'ye çirkin benzetmeler yapıldı.

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Yunan medyasında manşetler yine Türkiye. Kathimerini gazetesi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in hafta sonu yaptığı açıklamaları, "Türkiye, Lozan Antlaşması'nın değiştirilmesini istiyor" başlığıyla okurlarına sundu. Haberde, "Neredeyse artık yüz yıl geçiyor. Bunlar oturulup, konuşulup müzakere edilebilir diye düşünüyorum" cümlesi öne çıkarıldı. 

Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı. Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı, "Türkiye, Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok" dedi.

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