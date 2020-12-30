Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 642’ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2 bin 612'si semptomatik olmak üzere 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 21 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 192 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye, ağır hasta sayısı ise 4098'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener'' ifadelerini kullandı.