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Mardin'de seyir halindeki LPG tankeri alev aldı

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki LPG tankeri alev aldı. Alev alev yanan LPG tankeri; TOMA ve itfaiye araçlarıyla söndürüldü.

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MARDİN Nusaybin Kızıltepe karayolunda meydana gelen olayda; seyir halindeki LPG yüklü tanker, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.

Sürücü, son anda araçtan atlayıp canını kurtarırken; çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve TOMA sevk edildi.

Alev alev yanan araç; itfaiye ekipleri ile TOMA'nın müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın sonrası LPG yüklü tanker kullanılamaz hale gelirken; olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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