Mardin'de seyir halindeki LPG tankeri alev aldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki LPG tankeri alev aldı. Alev alev yanan LPG tankeri; TOMA ve itfaiye araçlarıyla söndürüldü.Abone ol
MARDİN Nusaybin Kızıltepe karayolunda meydana gelen olayda; seyir halindeki LPG yüklü tanker, henüz bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
Sürücü, son anda araçtan atlayıp canını kurtarırken; çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve TOMA sevk edildi.
Alev alev yanan araç; itfaiye ekipleri ile TOMA'nın müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangın sonrası LPG yüklü tanker kullanılamaz hale gelirken; olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.