Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

Kaza sırasında içeride olan market sahibi, alevlerin arasından kendisini son anda kurtardı. Otomobilin marketin giriş kapısını kapatması nedeniyle, market sahibinin otomobilin üzerine çıkarak atladığı ve kendisini kurtardığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Otomobil sürücüleri kaçtı

Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi. Kaçan kişilerden birinin hafif yaralı olduğu belirtildi.



Mahalle sakinleri yaşananları anlattı

Market sahibinin komşusu olduğunu söyleyen bir mahalle sakini yaşananları anlattı. Markete çarpan otomobilin aşırı hızlı olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Marketin sahibi bizim komşumuz. 4 şahıs arabayla son sürat geliyor. Dükkanın dolaplarına vuruyorlar. Dolaplara vurunca, dolapların içindeki motorlar patlıyor. Araba da benzinli olduğu için, dükkan bir anda alev alıyor. 4 şahıs da yok. Büyük ihtimal kaçmışlar" şeklinde konuştu.

Başka bir görgü tanığı ise market sahibinin son anda kendisini kurtardığını belirterek, "Ben evdeydim. Telefonla uğraşıyordum. Dışarı çıktığımda her taraf alev içindeydi. Sesi duyunca çıktım. Dükkan sahibi Fatih beyi gördüm, üzeri yanıyordu. Her taraf yanıyordu bir şey yapamadım. Binanın zillerine basıp herkesi aşağı indirdik. Araçtakilerin hepsi kaçmış. Bir tanesinin burnu kırıkmış herhalde. Zar zor götürmüşler. Sarhoşlarmış her halde" diye konuştu.

Kaza nedeniyle çıkan yangında mahallede yaşanan panik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobil alev alev yanarken, küçük çaplı patlamalar yaşanıyor. Olay sırasında paniğe kapılan bazı kişiler ise sağa sola kaçıyor.