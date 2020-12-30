Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detaylar! İtiraf etti
MALTEPE'de Aylin Sözer'i öldüren Kemal A'nın cinayeti planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktı. DHA'nın edindiği bilgilere göre olay yerinde üzerinde kan izi olduğu kaydedilen yırtık ve kirli muayene eldivenleri bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde suçunu itiraf eden katilin zanlısı "Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." iddiasında bulundu.
Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay yerinde, Kemal A.'nın cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi.
Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu.
Kemal A'nın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.