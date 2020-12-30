Bergüzar Korel'in canice katledilen Aylin Sözer isyanı! Tepkiler çığ gibi
Öğretim üyesi Aylin Sözer'i canice katledilmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ünlü isimler de bu vahşete sessiz kalmadı.
İstanbul Maltepe'de öğretim üyesi Aylin Sözer, tanışıklığı nereden olduğu bilinmeyen, emniyetin ulaştığı bazı kaynaklarca "eski sevgili" olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından vahşice katledildi. Katil zanlısının, Sözer'i önce boğazından bıçakladığı, daha sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği öğrenildi.
Sözer'in ölümü sadece yakınlarını değil, Türkiye'yi yasa boğdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü. #AylinSözer...
Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler.