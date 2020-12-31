BIST 1.480
DOLAR 7,37
EURO 9,07
ALTIN 447,86
HABER /  YEREL

Nazilli'de alkollü olduğu iddia edilen kişi belediyeye giremeyince soyundu

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisinin engellemesi üzerine Ersoy Ö., soyunup çırılçıplak kaldı. Polis ekiplerince sakinleştirilen Ersoy Ö., hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Akşam saatlerinde, Nazilli Belediyesi önüne gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. içeri girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından belediyeye alınmayan Ersoy Ö. sinirlenip cam kapıyı yumruklamaya başladı. Ersoy Ö. daha sonra çırılçıplak soyunarak güvenlik görevlisine hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hareketlerine devam eden Ersoy Ö.'yü gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Belediye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ersoy Ö.'yü sakinleştirmeye çalıştı. Polislerin tüm çabasına rağmen, Ersoy Ö. uyarıları dikkate almadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, polisin de yardımıyla ambulansa bindirilen  Ersoy Ö. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu
İzmir'de deprem endişelendirdi
ABD'den bazı AB ürünlerine yeni gümrük tarifesi
Arnavutköy'de el yapımı patlayıcı atılan markette yangın çıktı
Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü
Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken tespit
Mardin'de seyir halindeki LPG tankeri alev aldı
Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde ekonomi ve reform zirvesi
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 22 yaralı
Yorumlar