Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.

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Kamuda çalışan işçilere ilk ikramiyeleri ocak ayında ödenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan i̇şçi̇lerin ilave tediyelerinin ilk yarısının 29 Ocak'ta, diğer yarısının 11 Mayıs'ta ödenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.