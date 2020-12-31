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Türkiye'ye getirilen Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı?

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının ülkesinde kullanımının yasak olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

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Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi. Bu İddianın ardından Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti" denildi.

Eyaletlerde aşılama başladı
Yalan haberlere tepki gösterilen açıklamada, "Gerçek; temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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