Avrupa'dan Van'a getirdiler! Çiftlik kuran kardeşler siparişlere yetişemiyor
VAN'ın Tuşba ilçesinde yaşayan girişimci kardeşler 4 yıl önce başladıkları ile şimdi taleplere yetişemiyorlar.
Van’da yaşayan girişimci kardeşler, 4 yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı. Girişimci kardeşler, daha sonra getirdikleri yumurtaları Ankara’da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri Van’ın merkez Tuşba ilçesine getirerek kaz çiftliği kurdu.
Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 kazları bahar ve yaz mevsimlerinde dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen kardeşler, havaların soğumasıyla da bin bir emekle yetiştirdikleri kazların etlerini satışa sunuyor.
Hijyen kurallarına uyarak kestikleri kazların etini 40 derecelik su kazanlarına alan girişimci kardeşler, daha sonra makinelerle tüylerini temizliyor.
Temizledikleri etleri asarak dinlendiren kardeşler, daha sonra paketlemek üzere satışa sunuyor. Türkiye’nin dört bir köşesinden talep alan kardeşler, son günlerde yoğun bir mesai harcıyor.