Liverpool-Newcastle United maçında gülen yok

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu. İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Liverpool 33, Newcastle United ise 19 puana yükseldi.

Liverpool'da Thiago Alcantara, Newcastle karşısında 73. dakikada James Milner'ın yerine oyuna girdi.

30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer edilen İspanyol oyuncu, ekim ayındaki Everton maçında dizinden sakatlanmıştı.