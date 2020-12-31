BIST 1.480
DOLAR 7,38
EURO 9,07
ALTIN 447,59
HABER /  SPOR

Liverpool-Newcastle United maçında gülen yok

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu. İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Liverpool 33, Newcastle United ise 19 puana yükseldi. 

Liverpool'da Thiago Alcantara, Newcastle karşısında 73. dakikada James Milner'ın yerine oyuna girdi.

30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer edilen İspanyol oyuncu, ekim ayındaki Everton maçında dizinden sakatlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de ilk yerli aracı 5 milyona satın almıştı! Acı haber geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasına ABD'den yanıt
Türkiye 2021'de NATO'da önemli görev üstleniyor
Fenerbahçe Beko, Asvel'i paramparça etti
Süper Kupa'nın tarihi açıklandı
Türkiye'ye getirilen Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı?
Kayseri'de hareketli dakikalar: Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Aylin Sözer'in babası konuştu o iddia doğru değil
İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu
Nazilli'de alkollü olduğu iddia edilen kişi belediyeye giremeyince soyundu
Yorumlar