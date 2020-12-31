Bakan Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi Bakü'de! "Faaliyetlerimiz yoğunlaşacak"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü’de bir araya geldi.

"Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu"

Bakan Akar, Bakü'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes ile ilgili, "Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır." ifadelerini kullandı.

"Faaliyetlerimiz yoğunlaşacak"

"Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak" diyen Bakan Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.