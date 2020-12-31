BIST 1.480
DOLAR 7,38
EURO 9,07
ALTIN 447,59
HABER /  YEREL

Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Tibet’te öldü

Demirören Haber Ajansı

"Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Xiangjun, buzulları araştıran ve çekimler yapan bir çevreci olarak biliniyordu. 

Abone ol

Tibet’te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.  

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor
Kocaeli'de gürültü kavgasında 5 kez bıçaklayıp öldürdü! Savunması pes dedirtti
Bakan Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi Bakü'de! "Faaliyetlerimiz yoğunlaşacak"
Pınar Gültekin'in babasından bomba sözler: CHP’li vekil bana ailesini rahat bırak dedi
FOX TV Spikeri Selçuk Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için 'annem istedi' dedi
Liverpool-Newcastle United maçında gülen yok
Kocaeli'de ilk yerli aracı 5 milyona satın almıştı! Acı haber geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasına ABD'den yanıt
Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü, rıhtımlar ortada kaldı
Yorumlar