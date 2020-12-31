BIST 1.480
DOLAR 7,38
EURO 9,07
ALTIN 447,59
HABER /  YEREL

Antalya'da kırmızı ışıkta geçti! Alkollü sürücü yakıt tankerine çarptı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü yakıt tankerine çarptı. Yakıt tankerinin boş olması faciayı önledi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, Nüfus Müdürlüğü Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Koru Mahallesine bağlanan tali yoldan Antalya Mersin D400 Karayoluna doğru seyir halinde olan M.Y.S. (65) idaresindeki 07 UM 574 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek Alanya istikametinden gelen 07 UK 701 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 07 UM 574 plakalı otomobil kendi etrafında dönerek durabildi. Yakıt tankerinin boş olması ise faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Alanya-Mersin Karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.’ye olay yerine gelen polis ekipleri alkol testi yaptı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.’nin alkollü olduğu ortaya anlaşıldı.
Hurdaya dönen 07 UM 574 plakalı otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da iddiayı kaybeden milyoner yaptığı şeyle herkesi şok etti! Gören telefona sarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten soruşturma başlatıldı
Duayen gazeteci Kenan Akın hayatını hayatını kaybetti
Kocaeli'de yürek yakan olay! Sinir krizi geçirdi: Kenara tutunmaya çalışıyordu, yetişemedim
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Tibet’te öldü
Kocaeli'de gürültü kavgasında 5 kez bıçaklayıp öldürdü! Savunması pes dedirtti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu 250 kadrolu personel alacak
Bakan Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi Bakü'de! "Faaliyetlerimiz yoğunlaşacak"
Pınar Gültekin'in babasından bomba sözler: CHP’li vekil bana ailesini rahat bırak dedi
Şanlıurfa'da günlerdir dışarı çıkmadığını fark ettiler! Eve girince şok oldular
FOX TV Spikeri Selçuk Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
Yorumlar