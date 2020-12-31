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3 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 14 ilçede DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 35 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri il genelinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirtilen 35 şüpheliye yönelik 14 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Polis ekipleri, operasyon yapılan adreslerde arama yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih'teki tek katlı bir gecekondu oldu. Gecekonduya giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Bu sırada sokakta da güvenlik önlemi alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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