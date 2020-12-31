Kayseri'de minik Alperen’i döverek öldüren cani: Merdivenden düşmüştü

KAYSERİ'de 1 buçuk yıldır birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki çocuğu Alperen Ekinci’yi döverek öldürdükten sonra mezarlığa gömen cani mahkemeye çıktı. O canin "Alperen, merdivenden düşmüştü. Sabah uyandığımızda ölmüştü” dediği ortaya çıktı. Sözde anne ise oğlunun döverek öldürüldüğünü doğruladı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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15 Haziran'da Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta 'Pis abi' takma adlı Harun Sezer (38), 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. Yaralama gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi.

İkisi de tutuklandı

Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

Anne Öner'in itirafı sonrası şüpheli Harun Sezer, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu 29 Haziran'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme başkanının talimatıyla, duruşmaya basın mensuplarının alınmasına izin verilmedi. Basına kapalı oturumda gerçekleşen davada, Harun Sezer'in 2 yakınının da tanık olarak dinlendiği öğrenildi.

"Sabah uyandığımızda ölmüştü birlikte gömdük" Harun Sezer'in savcılık ifadesini tekrar ettiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, "Alperen, merdivenden düşmüştü. Annesine, 'Hastaneye götürelim, polise haber verelim' dedim. Emel, kabul etmedi. 'Çocuk bu, düşe kalka büyür, bir şey olmaz' diye cevap verdi. Sabah uyandığımızda ölmüştü. Birlikte gömdük." dediği ortaya çıktı.

Duruşma ertelendi Anne Emel Öner'in ise Harun Sezer'den sürekli şiddet gördüğünü, Alperen'i Sezer'in döverek öldürdüğünü ardından da gömdüğünü söylediği öğrenildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sivil toplum kuruluşu: Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler Dava devam ederken duruşma salonundan çıkarak adliye dışında basın açıklaması yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Canice katledilen Alperen bebeğin davasındaydık. Yaşasaydı bu sene belki okula başlayacaktı. Mahkeme salonunda nasıl bir tiyatro oynadıklarını gördük. Daha önce kendi kızına istismarda bulunan bu cani tutuklanmış olsaydı, belki de Alperen bugün yaşıyor olacaktı. Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler. Sonra da mevzuyu kendi aralarında kapattılar. Sözde anne, çocuğu kendi babasına verseydi ve eve gelen sosyal hizmetler uzmanlarından saklamasaydı bugün Alperen yaşıyor olacaktı. Sanıkların en ağır cezayı almaları için diğer duruşmayı da burada takip edeceğiz." diye konuştu.