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Adana'da cezaevinden kaçan kadın yakalandı

Adana’da, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi Fatoş Ö., polis ekiplerince yakalandı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme, resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ne taşındığı ve burada gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.’nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı.

Cezaevine gönderildi
Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

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