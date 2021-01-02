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Güngören'de kahvehane baskınında kaçmak isteyen kişi 4 metreden düşerek yaralandı

Güngören'de polis ve zabıta ekipleri kapalı olması gereken kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanede bulunanlar arka kapıdan kaçarken, bir kişi dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden düştü.

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Olay, akşam saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde kahvehane kapalı olması gerekirken içerde masa oyunlarının oynandığı ihbarını alan polis ve zabıta ekipleri buraya geldi. Ekiplerin geldiğini fark eden 10 kişi, arka kapıdan kaçtı. Kaçan kişilerden Cüneyt A. ise kapının önünde dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden düştü.

Zabıta ekipleri durumu hemen polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Cüneyt A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, açık olan kahvehanenin sahibine polis tarafından ceza kesildi. Zabıta ekipleri de iş yerini mühürledi. 

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