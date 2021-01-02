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HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri 2019'a oranla yüzde 21 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın cinayetleriyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Soylu, kadın cinayetlerinin 2019'a oranla yüzde 21 oranında düştüğünü belirtti.

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Bakan Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının hayatını kaybettiğini belirterek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin 2019'a oranla yüzde 21 düştüğünü kaydetti.

"Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi"

Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaştığı grafikte, 2017'de 353, 2018'de 279 kadının cinayete kurban gittiği, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 327 bin kişi tarafından indirildiği ve 68 bin 214 ihbar alındığı bilgisi de yer aldı.

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