Somali'de Türk işçilere saldırı 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi, iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti, üç vatandaşımız da yaralandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Somali'de, Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıktaki yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sebebiyle 2 Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 3 vatandaşımız da yaralandı.

Saldırı sonrası Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde devam ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı: "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 2 vatandaşımızın da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Saldırıyla ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabından duyurdu. Koca, saldırıyı kınadı.