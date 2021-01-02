BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Max Kruse'ye toplam 4.5 milyon euro ödeyecek

Fenerbahçe'den geçen sezon kontratını feshederek ayrılan Max Kruse ile sarı-lacivertli kulüp arasında anlaşma yapıldı. Fenerbahçe yönetimi Max Kruse'ye toplam 4.5 milyon euro ödeme yapılması kararlaştırdı.

Abone ol

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, sezon devam ederken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle pandemi sürecinde sözleşmesini feshetmiş ve kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe ile Alman futbolcunun anlaşmazlığı FIFA'ya taşınırken sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Alman futbolcuyla sulh yoluyla anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Futbolcuya ödenecek net ücret

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimin Max Kruse'ye toplam 4.5 milyon euro ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin euro'su menajer ve avukatlara ödenecek. Futbolcuya ödenecek net ücret ise 3.75 milyon euro.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 maça çıkan Kruse, 7 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Kariyerine Union Berlin'de devam eden Kruse, bu sezon çıktığı 10 Bundesliga maçında 6 gol atıp 5 asist yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Efsane oyuncu Fatma Girik'ten olay açıklamalar: Kimsenin bikinisini türbanını ayıplamam Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK Resulayn'da sivilleri hedef aldı! Bombalı saldırıda 2 çocuk öldü
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’ye saldırı: Evine kesik domuz başı bıraktılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri 2019'a oranla yüzde 21 düştü
Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı
İran’dan uranyum zenginleştirme açıklaması: Ellerimiz tetikte ve ateş etmeyi bekliyoruz
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: İndirim adı altında alınan cayma bedelleri geri alınabilir
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Sokratis'in tercihi belli oldu
Kılıçdaroğlu’ndan başörtüsü açıklaması: Ben CHP'yi de eleştiren birisiyim
Somali'de Türk işçilere saldırı 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Kadın cinayetleri nasıl durdurulacak? 2020’de 300 kadından 180’i kendi evinde öldürüldü
Yorumlar 1 yorum