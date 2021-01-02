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Ankaragücü'nden evinde 3 puan! Malatya eli boş dönüyor

Süper Lig'de MKE Ankaragücü 16'ıncı haftayı 3 puanla geçti. Başkent ekibi, Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig’in 16’ncı haftasında MKE Ankaragücü Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Ev sahibi Ankaragücü henüz dakika 4’te skorda öne geçmeyi başardı. Başkent ekibinde Daniel Lukasik fileleri havalandıran isim oldu. İlk yarının sonlarına yaklaşırken 37’de Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösteren düdüğü çaldı. Joseph Paintsil, farkına ikiye çıkan isim oldu. İlk yarı ev sahibinin 2-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

İkinci yarının 76'ncı dakikasında Malatyaspor  Ndayishimiye ile farkı bire indirdi. (2-1) Golden 8 dakika sonra Malatya ekibinde Karim Hafez kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gol sonrası umutlanan Malatyaspor, 88'de gördüğü golle yenilgiyi kabul etti. Başkent ekibinde Borven, 88'de takımını rahatlatan golü buldu. Mücadele 3-1'lik skorla son buldu.

Gelecek hafta Malatyaspor, Sivasspor’la oynayacak. Ankaragücü ise ligin formda takımı Gaziantep FK’ye konuk olacak.

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