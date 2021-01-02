Kırşehir'i sarsan cinayet! Genç çifti öldürdükten sonra toprağa gömdüler

KIRŞEHİR'den gelen cinayet haberi sarstı. 25 ve 24 yaşlarındaki genç çift, öldürüldükten sonra toprağa gömülmüş halde ölü bulundu. 5 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma geniş çapta sürüyor.Abone ol
Kaman ilçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.
Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu. Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
5 kişi gözaltında! Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.