Alanyaspor-Başakşehir Süper Lig maç sonucu: 3-0

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 30 puana ulaşarak maç fazlasıyla Galatasaray'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Bu skorla 6 maçtır kazanamayan Başakşehir, bu hafta da 3 puan hasretini sürdürdü.

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Zirve takibini sürdüren Alanyaspor geçtiğimiz hafta Gaziantep’e 3-1 mağlup olmuştu. Başakşehir ise 2-2’lik Kasımpaşa beraberliğiyle 1 puan elde etmişti. İki takım Süper Lig’in 16’ıncı haftasında karşı karşıya geldi. Zirveyi derinden ilgilendiren müsabaka saat 16:00’da başladı. Maça start veren düdüğü hakem Mete Kalkavan çaldı. İlk vuruşu Başakşehir dakika 9’da kritik pozisyona girmeyi başardı. Mahmut’la başlayan hücumda Visca’nın ceza sahasına gönderdiği topa gelişine şut çıkaran İrfan Can, çerçeveyi bulamadı.

Harika gol! 18’inci dakikada Alanyaspor’da savunma arkasına sarkan Bareiro’nun şutunu kaleci Volkan Babacan çıkardı. Sonrasında korner kazanan Alanyaspor golü buldu. Altıpasın içinde boşta kalan topu Bareiro, röveşata vuruşuyla ağlara gönderdi. (1-0)

Golden sonra oyuna hakim olan Alanyaspor, dakika 27’de farkı 2’ye çıkardı. Alanya ekibi harika pas trafiği sonrası sağ kanattan ceza sahasına girmeyi başardı. Juanfran’ın ortasında sol bekten hücuma katılan Moubandje’nin şutu fileleri havalandırdı. (2-0) Son şampiyon kalesinde gördüğü goller sonrası oyuna ağırlığını koymaya çalışsa da ilk yarıda skor değişmedi.

Davidson direği nişanladı İkinci yarının başlamasıyla Başakşehir pozisyonlara girse de yine en net gol pozisyonu 79'da Alanyaspor cephesinden geldi. Volkan'la karşı karşıya kalan Davidson, direği nişanladı.

Skoru belirleyen gol 83'te Alanyaspor Başakşehir'e üçledi. Oyuna sonradan giren Tayfur, Volkan'ın bacakları arasından topu ağlara gönderdi. (3-0) Maç bu skorla son buldu.

Gelecek hafta: Başakşehir gelecek hafta BB Erzurumspor ile İstanbul’da karşılaşacak. Alanyaspor ise bomba bir maça çıkıyor. Fenerbahçe ile Kadıköy’de 3 puan mücadelesi verecek.

Başakşehir'in kötü tablosu: Son olarak ligin 8. haftada sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği’nden sonra dış sahada Beşiktaş’a 3-2 yenilen Okan Buruk’un takımı, sonraki hafta 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahasında Gaziantep FK’ya 2-1, Kadıköy’de de Fenerbahçe’ye 4-1 yenildi. Geçtiğimiz hafta da Fatih Terim Stadı’nda 2-2 sonuçlanan Kasımpaşa karşılaşmasından da 1 puanla ayrılan Okan Buruk’un takımı adeta galip gelmeyi unuttu.