BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  SPOR

Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye maç sonu rahatsızlık geçirdi

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, bugün saat 16:00'da başlayan karşılaşmanın sona ermesinin ardından fenalaştı. Teknik Direktör Hamzaoğlu, oyuncusuyla ilgili 'Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz.' dedi.

Abone ol

Süper Lig karşılaşmasının sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi. Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Hamzaoğlu'ndan açıklama: Biraz daha toparlandı 

Oyuncuda şiddetli baş ağrısı olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Youssouf biraz daha toparlandı. Tabii hastaneye göndereceğiz detaylı kontroller için. Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ankaragücü'nden evinde 3 puan! Malatya eli boş dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de maske uyarısı yapan doktora çirkin saldırı! Kafasına taş isabet etti 8 dikiş atıldı
Çin aşısına gönüllü olan Türk doktorda, tek dozda şaşırtan sonuç
Yasağa aldırmadılar! Kısıtlamaya rağmen caddelerdeki kalabalık dikkat çekti
Ankaragücü'nden evinde 3 puan! Malatya eli boş dönüyor
Numan Kurtulmuş'tan 'Ayasofya' tepkisi
Kırşehir'i sarsan cinayet! Genç çifti öldürdükten sonra toprağa gömdüler
Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine AK Parti'den sert cevap
Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Fenerbahçe, Max Kruse'ye toplam 4.5 milyon euro ödeyecek
Terör örgütü PKK Resulayn'da sivilleri hedef aldı! Bombalı saldırıda 2 çocuk öldü
Yorumlar