BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  GÜNCEL

Yasağa aldırmadılar! Kısıtlamaya rağmen caddelerdeki kalabalık dikkat çekti

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güneşi gören vatandaşlar İstanbul Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, kimi vatandaşlar da denize karşı güneşlendi. Konya'da ise kısıtlamaya rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Abone ol

Ülke genelinde 31 Aralık 2020 akşamı sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda vatandaş Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlarda spor yaptı.

Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla denize girerken, bazı vatandaşlar da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, vatandaşların kalabalık oluşturduğu Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Burası Bağdat Caddesi!                                                                                          Güneşi gören İstanbullular Bağdat Caddesi'ne adeta akın etti. Caddeyi dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da banklara oturarak sohbet etti. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktığı görüldü. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

Konya'da benzer görüntü                                                                                      Konya'da yeni yılın ikinci gününde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Türkiye, yeni yıla koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında girdi. Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaya rağmen Konya'da vatandaşlar, parklar ile ve yürüyüş yollarına akın etti. Ayrıca şehrin işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri için megafonla uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü'nden evinde 3 puan! Malatya eli boş dönüyor
Alanyaspor-Başakşehir Süper Lig maç sonucu: 3-0
Kırşehir'i sarsan cinayet! Genç çifti öldürdükten sonra toprağa gömdüler
Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine AK Parti'den sert cevap
Fenerbahçe, Max Kruse'ye toplam 4.5 milyon euro ödeyecek
Terör örgütü PKK Resulayn'da sivilleri hedef aldı! Bombalı saldırıda 2 çocuk öldü
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’ye saldırı: Evine kesik domuz başı bıraktılar
Bakan Selçuk'tan Sosyal Koruma Kalkanı açıklaması: 45,5 milyar lira destek verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri 2019'a oranla yüzde 21 düştü
Kazakistan’da idam cezası kaldırıldı
Yorumlar 2 yorum