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Gaziantep'te kan donduran olay! Bebeğinin yanında karnından vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 6 aylık bebeği ile yaşadığı evde karnından vurulmuş halde bulunan Özlem K. (24) hastaneye kaldırıldı. Evde bir tabanca bulunurken genç kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Olay, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.'nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.'yı bebeğinin yanında kanlar içerisinde buldu. Karnından tabancayla vurulan genç kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil Servis'te tedaviye alınan Özlem K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis evde bir tabanca bulurken, Özlem K.'nın intihara mı kalkıştığı yoksa birisi tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.

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