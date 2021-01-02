Kıyamder mülteciler için günde 50 bin ekmek dağıtımı yapıyor

Terör örgütlerinin saldırıları ve Esad rejiminin katliamlarından kaçarak Hatay çevresine yerleşen mültecilere günlük 50 bin ekmek dağıtan Kıyamder, 10 milyon ekmek sınırını aştı.

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Suriye’de yıllar önce başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede kalmaya çalışanlar Esad rejiminin ya da çeşitli terör gruplarının kanlı saldırılarının hedefi oldu. Evlerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere yardım eli uzatan Kıyamder, (Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği) "Kardeşlik için üretim vakti” sloganıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ekmek fabrikası kurdu.

Bölgedeki ekmek ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Kıyamder, günlük 50 bin ekmek üreterek mültecilere dağıttı. Kıyamder’in ürettiği ekmekler sınır ötesindeki mülteci ailelere Kızılay aracılığıyla ulaştırılıyor. Fabrikadaki ekmek üretimi günden güne artarken bugüne kadar üretilip mültecilere dağıtılan ekmek sayısı 10 milyonu aştı.

Et dağıtımı da yapılıyor Kıyamder Başkanı Mehmet Emin Demir, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir girişime atıldıklarını belirtti.

Başkan Mehmet Emin Demir, “Bu memlekete isteyerek gelmediler. Bazıları babalarını bazıları annelerini bazıları evlatlarını kaybettiler. Evlerini, işlerini, yurtlarını kaybettiler, vatansız kaldılar. Ekmek bulmakta gerçekten çok zorluk yaşıyorlardı. Biz Türk milletiyiz. Çanakkale’de Şam, Halep, İdlib yazan mezar taşlarını unutmadık. 12 dönüm arazi üzerine bin 200 metrekarelik bir tesis alanı inşa ettik. Günde 50 bin ekmeğin yanı sıra savaş mağduru aileler için et dağıtımlarımız da sürüyor. Ailelere 1 kiloluk löp et dağıtıyoruz. Ailelerin yaşam şartları oldukça zor. Elimizden gelen tüm imkanları kullanarak savaş mağduru ailelere destek oluyoruz. “ dedi.