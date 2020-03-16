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Koronavirüs Türkiye genelgesi doğru mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TÜRKİYE'de cuma günü itibariyle AVM'ler dahil işyerlerinin kapatılacağı söylentisi çıktı. Toplu karantinaya yönelik genelge iddiası sosyal medyanın gündemine otururken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi.

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Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugün saat 10 itibariyle, bar, diskotek, gece kulübü ve pavyonlar kapatıldı. Sosyal medyada dolaşan bir 'gizli genelge' iddiası ise gündeme oturdu. 

Sosyal medyayı karıştıran söz konusu belgeye göre cuma günü itibariyle AVM'ler, spor salonları ve 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmeler kapatılacak. Önümüzdeki hafta itibariyle de süpermarketler sadece 3 gün açık olacak. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Twitterda hızla yayılan 'gizli genelge' iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, 'belgenin sahte' olduğunu duyurdu. 

Belgedeki ilk madde dün içişleri bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilmiş ve kamuoyuna da açıklanmıştı. Söz konusu 'sahte' belgenin başına bu madde de iliştirilmiş. 

Ortalığı karıştıran belgede neler var?

Sosyal medyada panik yaratan söz konusu 'sahte' belgede Türkiye'nin tam karantinaya gireceği iddiası yer alıyor. İddiaya göre 20 Mart 2020 cuma günü itibariyle spor salonları, kulüpler, dernekler, galeriler, kütüphaneler, ibadethaneler, parklar, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ile 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmeler geçici olarak kapatılacak. Sadece lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerin yalnızca evlere servis hizmeti yapmaları koşuluyla açık kalmalarına müsade edilecek... 23.03.2020 (pazartesi) itibariyle süpermarketlerin pazartesi - çarşamba - cuma olmak üzere haftada 3 gün 08.00-16.00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım önlemler alınacak. 

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