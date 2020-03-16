Denizbank promosyon ödemesi kaç para emeklilik avantajları

Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ödemeleri başlıyor. Bankalar ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı avantajlarda sağlıyor. Peki Denizbank ne kadar promosyon ödemesi yapacak, Denizbank promosyon ödemeleri ne zaman?

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2017 yılında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. O dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapıldı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Peki Denizbank emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

DenizBank

DenizBank, SGK ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675 lira, 1500-2 bin 500 lira arası için 850 lira, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.Banka, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.DenizBank'ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus'ta tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus’la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor.