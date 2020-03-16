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Partiler anlaşırsa koronavirüs nedeniyle Meclis de toplanmayacak

Koronavirüs nedeniyle bir çok tedbir alınıyor iptaller peş peşe geliyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler, bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.

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Türkiye, koronavirüse karşı tüm tedbirleri almaya başladı.Görülen vakaların salgına dönüşmemesi için alınan tedbirler, dünyada birçok ülkeye örnek oldu.Koronavirüs nedeniyle siyasi partiler de programlarını değiştirdi.AK Parti, MHP ve CHP birçok toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.

Grup toplantılar iptal

Siyasi parti liderleri, bu hafta grup toplantısında kürsüye çıkmayacak.AK Parti, CHP ve MHP'nin grup toplantıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. AK Parti, MYK ve MKYK toplantısını da iptal etti.

Meclis toplanmayacak

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nun da toplanmaması masada. Siyasi partilerin görüşmeleri olacak ve anlaşma sağlanması durumunda Meclis Genel Kurulu da toplanmayacak. Siyasi partilerin bu konuda anlaşmasına, kesin gözüyle bakılıyor.

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