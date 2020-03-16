Trabzonspor Çimşir yönetiminde evinde ilk puan kaybını yaşadı

Trabzonspor, Başakşehir mücadelesinin 1-1'lik sonuçla tamamlanmasının ardından Cimşir yönetiminde ilk kez evinde puan kaybetti. Öte yandan bordo-mavili takım, Hüseyin Cimşir yönetiminde yenilgi yüzü görmemeyi başardı.

Abone ol

Corona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının 1-1 beraberlikle tamamlanmasıyla bordo-mavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir dümeninde ilk kez evinde puan kaybı yaşadı.

5 maçta 13 puanla zirvenin rengi bordo-mavi

Bordo-mavililer 53 puanla averajla rakibi M.Başakşehir'in önünde zirvedeki yerinin korudu. Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık olarak kalesinde 5 gol gördü.

Trabzonspor, Cimşir yönetiminde ilk kez tek golde kaldı

Çimşir, yönetimindeki Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Sivasspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmişti. Bordo-mavililer evinde şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise sahadan 1-1'lık skorla ayrılarak ilk kez puan kaybı yaşadı. İç sahada ilk kez puan kaybı yaşayan Trabzonspor aynı zamanda ilk kez tek golde kaldı.

Hüseyin Cimşir'le Trabzonspor yenilgisiz yola devam ediyor

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda ise 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Trabzonspor Galibiyetlerin 4'ünü evinde, 2 galibiyeti de deplasman maçlarında elde etti. 3 beraberliğin 2'sini dış sahada 1'ini ise evinde aldı. Genç teknik adam, şampiyonluk mücadelesi verdiği bordo-mavili takımda göreve geldiği günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.