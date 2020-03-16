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Almanya'da hayat durdu polisten koronavirüs baskını

ALMANYA 'da yaklaşık 6 bin koronavirüs vakası görüldü. 13 kişi salgından hayatını kaybetti. Ülke genelinde gece kulüpleri ve diskolar kapıldı. Eğlence mekanları Alman polisi tarafından denetleniyor.

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Ülkede tedbirler artırılırken, en büyük eyalet Bavyera'da koronavirüs nedeniyle seferberlik ilan edildi.

Bavyera'da hayat durdu

Eyalette bar, gece kulüpleri, yüzme havuzları, okullar ve kreşler kapatıldı. Restoran ve dükkanlar ise sınırlı bir şekilde açık tutulacak. Huzurevlerine de ziyaret yasağı getirildi.

Berlin'de gece kulüplerine denetim

Almanya'nın başkenti Berlin'de de koronavirüsün yayılmasına karşı önlemler alınıyor.Kapatılan bar, gece kulübü ve diskolar, Alman polisi tarafından kontrol ediliyor. Kurallara uymayanlara para cezası kesiliyor.Eğlence mekanlarının 20 Nisan'dan önce açılamayacağı belirtildi.

3 milyon turist, 1.8 milyar dolarlık gelir

Berlin'de her yıl yaklaşık 3 milyon turistin ve yerli halkın eğlendiği mekanlar, ülke ekonomisine yaklaşık 1.8 milyar dolar katkıda bulunuyor ve 10.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Daha sert adımlar gelebilir

Alman yetkililer, alınan kararları sert bir adım olarak tanımlarken, diğer taraftan koronavirüs nedeniyle gerekli olduğunu söylüyor. Halkın, daha dramatik adımlar için hazır olması gerektiğine işaret ediliyor.

Toplu etkinliklere katılmayın uyarısı

Ayrıca ülkede, tüm düğün ve doğum günü partilerinin iptal edilmesi veya ertelenmesi ve hatta 50'den fazla katılımcının bulunduğu cenaze törenlerinin yapılmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

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