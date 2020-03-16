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Elazığda'da balıkçılar iki metrelik dev turna balığı avladı

ELAZIĞ'daki Keban Baraj Gölü'nde avcılık yapan balıkçılar 2 metre ve 1.5 metre boyutlarında turna balığı avlamayı başardı. Tezgahta sergilenen balık, vatandaşlar tarafından ilgi duydu.

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Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balıkçılar hiç beklemediği büyüklükte turna balığı yakaladı.

Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar, biri 85 kilo ağırlığında 2 metre boyutunda diğeri ise 55 kilo ağırlığında 1,5 metre boyutunda turna balığı yakaladı. Balıkçıların tezgahlarında sergiledikleri balıkları vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Balıkçı Mehmet Bakırcı, yakaladıkları balıkları parça halinde kilosunu 35 liraya satacaklarını söyledi. Balıkları birkaç gün daha tezgahında sergileyeceğini ifade eden Bakırcı, "Turna balığı Elazığ'da bulunan bir balık türü. Turna balığı kılçıksız olduğu için halk arasında çok tercih ediliyor. Avladığımız balıkları sergiledikten sonra parça halinde kilosunu 35 liradan satışa sunacağız" diye konuştu.

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