Didem Arslan Yılmaz'ın markette yaşadığı koronavirüs ihmali
Habertürk'ün ünlü ekran yüzlerinden Didem Arslan Yılmaz, bir markette alışveriş yaptığı sırada yaşananları anlattı. Yılmaz, duyarsızlığı Bakan Fahrettin Koca'ya şikayet etti.Abone ol
Habertürk'ün ünlü ekran yüzü Didem Arslan Yılmaz, bir markette yaşadığı olayı sosyal medya hesabı twitter'dan duyurdu.
Ağzını kapamadan birkaç kez öksüren bir kadını uyardığını; ancak kadının kendisini suçladığını söyleyen Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek duruma isyan etti.
İşte Didem Arslan Yılmaz'ın o paylaşımı;
Az önce bir markette ortaya, ağzını kapatmadan birkaç kez öksüren bir kadını uyardım. 14 kuralı hatırlattım, beni panik olmakla eleştirdi, suçladı. Bu sorumsuzları ne yapacağız !!! @drfahrettinkoca— Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) March 15, 2020
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