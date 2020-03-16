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Saracchi'den sitem geldi: Maçların oynanması saygısızlık

Galataray'da Marcelo Saracchi golsüz beraberlikle sonuçlanan derbi sonrası konuştu maçların oynanmasına sitem etti.

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Derbide sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Saracchi, "Bugün gerçekten hem bize, takıma ve taraftara yapılan saygısızlık. Sonuçta bir sağlık riski var. Hem benim hem de takım arkadaşlarımızın alışkın olmadığı bir şey. Bütün Avrupa'da maçlar oynanmıyor ama Türkiye'de oynanıyor. Benim çok garibime gitti" diye konuştu.

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