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Facebook ve Google yüz maskesi reklamlarını yasakladı

Facebook ve Google, koronavirüs nedeniyle fiyatları artan yüz maskelerinin reklamlarını yasaklama kararı aldı.

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Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle birçok üretici, özellikle yüz maskesi fiyatlarında ciddi artışa giderek krizi fırsata çevirdi.

Koronavirüsün yayılmasıyla ilgili artan endişelerin ortasında Facebook ve Google, kendi platformlarında tıbbi yüz maskeleri satan üreticilerin reklamlarını yasakladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, kullanıcıları korumak için böyle bir karar aldıklarını açıklayarak, ''Koronavirüs konusunda oldukça hassasız ve bütün tıbbi maske reklamlarını kaldırmaya karar verdik. Durumu aktif olarak izliyoruz ve kullanıcıları korumak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Facebook'tan açıklama geldi 

Facebook'un reklamlar ve iş ürünleri güvenlik ekibi başkanı Rob Leathern,tıbbi maskeleri yasaklamalarının ardından şu ifadeleri kıullandı:

''Tıbbi yüz maskesi satan bütün üreticilerin reklamlarını tamamen durdurduk. Koronavirüsü yakından takip ediyoruz ve bu salgından yararlanmaya çalışan fırsatçıları görürsek, politikalarımızda gerekli güncellemeleri yapacağız.''

Bu haftadan itibaren Facebook ve Google gibi platformlarda yüz maskesi reklamı vermek isteyen üreticilerin reklamları onaylanmayacak.

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