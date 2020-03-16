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Milli İstihbarat Teşkilatı'na ihbar yağıyor! İlk iki ayda rekor artış

2020’nin ocak ve şubat ayında MİT’in internet sitesini 359 bin 667 kişi ziyaret ederken sadece şubat ayında 'yardımcı olmak isteyenlerin' sayısı 6 bin 610'u buldu.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın internet sitesini ziyaret edenler ve 'yardımcı olmak isteyenlerin' sayısı zirveye çıktı.

Rakamlarda ciddi artış

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Mart 2019’da siteyi 94 bin 380 kişi ziyaret ederken, Aralık 2019’da ise ziyaretçi sayısı 95 bin 689 oldu. Mart-Aralık 2019 arasındaki ziyaretçi trafiği aylık ortalama 100 bini geçmedi. Ancak 2020’ye gelindiğinde rakamlarda ciddi artış yaşandı.

"Yardımcı olmak isteyenler"

Ocak ayında MİT’in sitesini 197 bin 496 kişi ziyaret ederken, Şubat 2020’de ise 162 bin 171 kişi siteyi tıkladı.

Mart 2019’dan Şubat 2020 arasını kapsayan 12 aylık dilimde ise MİT’in sitesinin toplam 1 milyon 282 bin 39 ziyaretçisi oldu. Ziyaretçi sayısındaki artış 'Yardımcı olmak isteyenler' bölümüne de yansıdı. Mart 2019-Şubat 2020 arasında 44 bin 517 kişi 'yardım etmek amacıyla' MİT’e başvurdu. 2019’un ortalaması 3 bin 453 olurken Şubat 2020’nin rakamı bunu ikiye katladı.

Geçen şubat ayında 6 bin 610 kişi MİT’e 'yardımcı olmak' istedi. Teşkilatın sitesinde 'Nasıl yardım edebilirsin?' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, 'Türkiye’nin ulusal güvenliğine zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiyi' teşkilat ile paylaşmaları isteniyor. Sitede, bu amaçla bir form da yer alıyor.

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