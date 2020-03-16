Berat Albayrak koronavirüse karşı ekonomide yol haritasını açıkladı

Koronavirüsün dünya ülkelerine yayılması bir çok ülkenin ekonomisini vurdu. Türkiye'nin buna karşı nasıl bir önlem alacağı merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yol haritasını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır" dedi.

Bakan Albayrak'ın tweetleri şöyle:

Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik.Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı.

Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak

Piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındı, alınacak. Sektörleri kapsayacak destek ve önlem uygulanacak.

Küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazırız

Atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar, Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

Sorun küresel mücadele ulusaldır

Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de Sorun küresel, mücadele ulusaldır. Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK’dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.