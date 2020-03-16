Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüs aymazlığı çıldırttı! Özür diledi

Canan Kaftancıoğlu ise ''Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti'' diyerek Saymaz'a yanıt verdi.