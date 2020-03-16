Canan Kaftancıoğlu'nun koronavirüs aymazlığı çıldırttı! Özür diledi
İSTANBUL CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Koronavirüsle ilgili yaptıkları ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine Kaftancıoğlu özür diledi.
Türkiye'de coronavirüs sebebiyle okullar tatil edilip, maçlar seyircisiz oynanırken, Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş'ta 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni yapmakta ısrar etti. Kongreyi ertelemeyen Canan Kaftancıoğlu bu hareketiyle tepkilerin odağı oldu.
CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen CHP’liler salonu doldurdu. CHP’ye desteğiyle bilinen İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Saymaz, ‘Üstelik Canan Kaftancıoğlu’nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum’ dedi.
Canan Kaftancıoğlu ise ''Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti'' diyerek Saymaz'a yanıt verdi.