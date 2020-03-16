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Mide bulandıran görüntü! Koronadan korunmak için inek idrarı içtiler

Koronavirüsün bütün dünyaya yayılması sonrası bazı ülkelerden mide bulandıracak görüntüler gelmeye başladı. Hindistan'da inançları gereği inekleri kutsal olarak gören kişiler, koronavirüse yakalanmamak için 'inek idrarı içme partisi' düzenleyerek önlem aldı.

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Çin’de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs sonrası insanlar önlem almaya devam ederken, ineğin kutsal sayıldığı Hindistan’da bir grup Hindu, koronavirüsten korunmak için ‘inek idrarı içme partisi’ düzenledi.

Partiye 200 kişi katıldı

Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu.Tüm Hindistan Hindu Birliği adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan yaklaşık 200 kişi katıldı.

21 yıldır inek idrarı içiyoruz

Ekinliği katılanlardan Om Prakash, "21 yıldır inek idrarını içiyoruz ve inek gübresinde banyo yapıyoruz. Bu sayede hiç İngiliz ilaçlarını kullanma gereği duymadık." dedi.

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