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Eklenme Tarihi:
16.03.2020 09:33
Akdeniz'de korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 04.53'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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