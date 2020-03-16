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Akdeniz'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 04.53'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem yerin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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