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Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yüzde 30'a düştü

Türkiye'de geçtiğimiz hafta patlak veren koronavirüs vakası ve sonrasında artan sayı ulaşımda büyük bir düşüşe neden oldu. Büyükşehirde salgın etkisini gösterirken, özellikle İstanbul'da trafik hala yüzde 50 seviyelerinde.

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Bunun nedeni özel ve kamuda vatandaşların toplu taşımayı tercih etmemeleri. Kendi araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, normal trafik akışını etkilemiş durumda...

1 haftada yüzde 30'a düştü

Öte yandan toplu taşıma kullanımı, 1 haftada yüzde 30 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, 7 Mart tarihinde 6 milyon 484 bin 249 kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu sayı 14 Mart'ta 4 milyon 114 bin 531'e düştü.

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